Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива на фоне диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения "террористов-хуситов" на две станции по перекачке нефти в

Саудовской Аравии. Спецслужбы США полагают, что атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранским властям или работающие на них.