https://news.day.az/world/1121189.html Столкновение двух поездов на Филиппинах, десятки жертв
Столкновение двух поездов на Филиппинах, десятки жертв
Два поезда столкнулись на Филиппинах, пострадали 34 человека, сообщает издание Philstar.
По информации издания, инцидент произошел в субботу. Пострадавших доставили в больницы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает портал Rappler, поезда столкнулись между двумя станциями в городе Кесон-Сити.
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