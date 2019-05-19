Два поезда столкнулись на Филиппинах, пострадали 34 человека, сообщает издание Philstar.

По информации издания, инцидент произошел в субботу. Пострадавших доставили в больницы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
 
Как сообщает портал Rappler, поезда столкнулись между двумя станциями в городе Кесон-Сити.