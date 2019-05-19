19 мая в пяти районах Грузии начались выборы мэра, а в восьми - выборы в муниципалитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Марнеули, где проживает много азербайджанцев, за должность мэра будут бороться 15 кандидатов.

Четверо из них родом из Азербайджана. Это Заур Даргаллы из партии "Демократической мечты Грузии", Агиль Мустафаев - из "Единого национального движения", Али Бабиров из "Инициативной группы" и Ахмед Имамгулиев из "Европейской Грузии".