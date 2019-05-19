https://news.day.az/world/1121196.html Азербайджанец может стать мэром одного из городов в Грузии
Азербайджанец может стать мэром одного из городов в Грузии
19 мая в пяти районах Грузии начались выборы мэра, а в восьми - выборы в муниципалитет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Марнеули, где проживает много азербайджанцев, за должность мэра будут бороться 15 кандидатов.
Четверо из них родом из Азербайджана. Это Заур Даргаллы из партии "Демократической мечты Грузии", Агиль Мустафаев - из "Единого национального движения", Али Бабиров из "Инициативной группы" и Ахмед Имамгулиев из "Европейской Грузии".
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