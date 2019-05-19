Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2019", скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.

Об этом пишет портал Super.ru со ссылкой на свои источники в оргкомитете конкурса, передает Day.Az.

Отмечается, что перед финальными выступлениями Лоуренс, отвечая на вопросы журналистов о сексуальной ориентации, заявил об одинаковой любви к мужчинам и женщинам.

"Он - гей, а не бисексуал, но боится признаться до конца, потому что тогда не получит SMS-голоса молодых девушек, которые являются его основной аудиторией, а также не совсем толерантно настроенных стран", - цитируют журналисты слова собеседников.

Отмечается, что раскрывать настоящую ориентацию мужчине запретили продюсеры.

"Евровидение" в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал Лоуренс с композицией Аrcade. По итогам голосования жюри и зрителей в финале он набрал 492 балла.