https://news.day.az/world/1121211.html Сильный взрыв в Египте, много пострадавших
Сильный взрыв в Египте, много пострадавших
Возле Нового национального музея Египта прогремел взрыв, передает "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает телеканал, 14 человек ранены. По предварительным данным, бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом. Пострадали граждане Египта и ЮАР, уточняет Sky News Arabia.
Музей находится недалеко от комплекса пирамид Гизы.
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