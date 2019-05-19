https://news.day.az/world/1121215.html В Непале автобус упал в реку, есть погибшие и пострадавшие
В Непале автобус упал в реку, есть погибшие и пострадавшие
Пять человек погибли, 29 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в реку в центральном Непале, сообщает газета Himalayan Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации издания, автобус упал в реку Трисули в районе Дхадинг в воскресенье утром. Отмечается, что четыре пассажира погибли на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице.
Полиция уже установила личности трёх погибших. Пострадавшие были госпитализированы.
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