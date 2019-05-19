Муниципалитет Дубая к январю 2020 года обяжет все местные рестораны указывать в меню калорийность всех блюд.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данная мера направлена на поддержку здорового образа жизни жителей эмирата. В муниципалитете уверены, что новая инициатива будет поощрять рестораны предлагать более полезные и питательные блюда, а посетителей - питаться правильно. Вместе с этим, всем заведениям общественного питания предписывается быть предельно прозрачными в отношении калорийности всех блюд, благодаря чему посетители смогут выбирать те, которые подходят для их диеты.

По последним данным исследований, проведенных специалистами в ОАЭ, с 2010 года число людей, страдающих ожирением, сократилось. В муниципалитете уточняют, что заведения общественного питания, имеющие более пяти филиалов, будут обязаны перейти на новую систему раньше остальных - уже в ноябре текущего года. На втором этапе, в январе 2020 года, к ним присоединятся все рестораны и отели.