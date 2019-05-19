17 человек пострадали в результате взрыва в воскресенье вблизи туристического автобуса в Каире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его информации, в числе раненых - 10 египтян и семь туристов из ЮАР. Основные травмы были получены от осколков разбившегося стекла. Всем оказана первая медицинская помощь. Автобус получил незначительные повреждения.

Три человека были госпитализированы после взрыва, сообщила Государственная служба информации Египта. "Сегодня при взрыве неустановленного предмета на пути следования автобуса с 25 гражданами ЮАР и легковой машины с четырьмя египтянами на съезде с кольцевой дороги в районе Харам несколько человек получили порезы от разбитого стекла, - отмечается в заявлении данной структуры. - Им была оказана первая медицинская помощь. Трое пострадавших, находившихся в автобусе, в качестве превентивной меры доставлены в больницу".

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза.

Как сообщает издание Al Youm As Sabia, самодельное взрывное устройство сработало в момент проезда туристического автобуса с 25 гражданами ЮАР на борту. От взрыва пострадал и легковой автомобиль с четырьмя египтянами.

Последний по времени теракт в Каире против туристов был совершен в конце декабря 2018 года. Тогда на пути следования автобуса с туристами из Вьетнама в Гизе, которые возвращались с экскурсии на пирамиды, сработало заложенное на обочине дороги самодельное взрывное устройство. На месте погибли двое туристов, еще один, а также гид-переводчик скончались от полученных ран в больнице. Позднее премьер-министр страны Мустафа Мадбули заявил, что автобус отклонился от заданного маршрута, так как обычно весь туристический транспорт следует по четко спланированному пути, о котором знают силы безопасности.