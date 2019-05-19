Продюсер победителя "Евровидения" Дункана Лоуренса - Воутер Харди - рассказал о песне, которую артист исполнил в финале конкурса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Algemeen Dagblad.

Харди признал, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет. По его словам, для песни было написано множество аранжировок в поиске лучшей версии. "Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу", - подчеркнул он.

Издание подчеркивает, что правила не были нарушены, ведь композиция исполнялась вживую только один раз, а это не может считаться официальным релизом.

После победы Лоуренса в сети нашли видео выступления с аналогичной композицией. Это может стать поводом для пересмотра итогов конкурса, поскольку было нарушено главное правило соревнования. Участвующая в "Евровидении" композиция не должна быть коммерчески выпущена или публично исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

Лоуренс набрал 492 балла. Вторую строчку занял итальянский артист Mahmood с 465 баллами.