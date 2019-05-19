https://news.day.az/world/1121239.html В Германии опрокинулся автобус: есть погибший, много раненых
В Германии опрокинулся автобус: есть погибший, много раненых
Междугородний автобус перевозчика Flixbus попал в ДТП на автобане близ Лейпцига, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на полицию, один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии, десятки получили легкие травмы.
Всего в автобусе находились 74 пассажира. Причина ДТП пока не называется. Отрезок автобана А9 в районе аварии перекрыт в обе стороны.
На месте работают спасатели, пострадавших транспортируют в госпитали при помощи вертолетов.
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