https://news.day.az/world/1121240.html У посольства США в Багдаде упали реактивные снаряды
У посольства США в Багдаде упали реактивные снаряды
Реактивные снаряды упали вблизи посольства США в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал Sky News Arabia.
В охраняемой "зеленой зоне" Багдада находятся правительственные здания и посольства зарубежных государств.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре