Реактивные снаряды упали вблизи посольства США в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал Sky News Arabia.

В охраняемой "зеленой зоне" Багдада находятся правительственные здания и посольства зарубежных государств.