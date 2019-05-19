Европейский вещательный союз (ЕВС) решил не аннулировать победу в "Евровидении" нидерландского победителя Дункана Лоуренса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

По его словам, то, что песня Arcade была опубликована в Сети в 2017 году не означает, что Лоуренс получил какие-либо преимущества на конкурсе. Он отметил, что ЕВС был в курсе того, что исполненная в 2019 году Дунканом Лоуренсом песня была в Сети в 2017 году.

Ранее сообщалось, что уличенный в обмане победитель "Евровидения" не считает нужным оправдываться.

До этого стало известно, что видео с треком Arcade опубликовал на YouTube-канале один из пользователей в 2017 году. Это вызвало бурю негодования и возмущений среди пользователей Сети, многие из которых потребовали аннулировать результаты "Евровидения".

В финале "Евровидения-2019", который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией "Arcade" набрал 492 балла и стал победителем.