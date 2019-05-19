https://news.day.az/world/1121251.html Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, уточняется, что почетная награда была вручена актеру в воскресенье, 19 мая. После этого во Дворце показали фильм "Мсье Кляйн" (1976 год), в котором главную роль сыграл Ален Делон.
По словам представителей фестиваля, Делона награждают потому, что он легендарный актер и часть истории Каннов, как и Клинт Иствуд, Вуди Аллен и Агнес Варда.
Стоит отметить, что "Золотой пальмовой ветвью" отмечена выдающаяся карьера актера, который играл в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Рокко и его братья" и многих других.
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