Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, уточняется, что почетная награда была вручена актеру в воскресенье, 19 мая. После этого во Дворце показали фильм "Мсье Кляйн" (1976 год), в котором главную роль сыграл Ален Делон.

По словам представителей фестиваля, Делона награждают потому, что он легендарный актер и часть истории Каннов, как и Клинт Иствуд, Вуди Аллен и Агнес Варда.

Стоит отметить, что "Золотой пальмовой ветвью" отмечена выдающаяся карьера актера, который играл в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Рокко и его братья" и многих других.