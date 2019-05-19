Работа терминала 2 аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно нарушена в воскресенье из-за акции протеста бездомных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Несколько сотен бездомных заполонили терминал 2 аэропорта Руасси с целью осудить постоянные высылки и обращение с ними.

За организацией пикета, как выяснилось, стоит "Коллектив "Вставай, Ла Шапель!" На своей странице в Facebook организация разместила обращение, в котором назвала бездомных "черными жилетами" Франции и обвинила авиакомпанию Air France и руководство парижского оператора аэропортов "Аэропор де Пари" в пособничестве политике государства по высылке мигрантов в их родные страны.

Демонстрация началась в 14:00 по местному времени и, по свидетельству очевидцев, продлилась недолго. О наличии задержанных, как и об изменениях в графике вылетов/прилетов, информации нет. Полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.