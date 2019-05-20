Давление на Турцию не прекращается. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 100-летней годовщине начала национально-освободительной борьбы турецкого народа.

По его словам, события последних шести лет доказали, что отношение к турецкому народу не изменилось, давление на Турцию не прекращается.

Эрдоган отметил, что с самым крупным геноцидом в истории человечества столкнулся именно турецкий народ.

"Те, кто уже более века выдвигают в отношении Турции необоснованные утверждения, настойчиво игнорируют архивные документы и факты, а также боль, которую пережил турецкий народ", - сказал турецкий лидер.