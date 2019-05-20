В колонии строгого режима на западе Таджикистана в воскресенье ночью вспыхнул бунт, сообщил РИА Новости замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров, передает Day.Az.

Погибли 29 заключенных. По его словам, "с восемью из них заключенные расправились сами".

Также во время бунта погибли три охранника.

Колония находится в городе Вахдат, в 15 километрах юго-восточнее Душанбе. В ней содержатся порядка 1500 заключенных.