Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в городском округе Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Были госпитализированы 12 человек, 52 человека находятся под наблюдением медиков, их травмы характеризуются как легкие, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Еще 13 человек отказались от оказания медицинской помощи и были отпущены домой.

Спасательная операция продолжается.

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