Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Fox News.

"Бывают ситуации, как в Иране - нельзя позволить им обладать ядерным оружием", - сказал Трамп.

По его словам, он не хочет воевать с Ираном.

Он также добавил, что "война убивает людей" и это самое важный аргумент против.