https://news.day.az/world/1121331.html Трамп пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Трамп пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Fox News.
"Бывают ситуации, как в Иране - нельзя позволить им обладать ядерным оружием", - сказал Трамп.
По его словам, он не хочет воевать с Ираном.
Он также добавил, что "война убивает людей" и это самое важный аргумент против.
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