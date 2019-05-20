https://news.day.az/world/1121333.html В Индии из-за задымления экстренно сел самолет
В Индии из-за задымления экстренно сел самолет
Самолет сингапурской авиакомпании Scoot, на борту которого находился 161 человек, совершил в понедельник экстренную посадку в аэропорту города Ченнаи из-за задымления в грузовом отсеке. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.
По его данным, лайнер выполнял полет из города Тируччираппалли в Сингапур.
Информация о пострадавших не поступала.
Как отмечает агентство, самолет вечером вылетит в Сингапур.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре