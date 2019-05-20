Самолет сингапурской авиакомпании Scoot, на борту которого находился 161 человек, совершил в понедельник экстренную посадку в аэропорту города Ченнаи из-за задымления в грузовом отсеке. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.

По его данным, лайнер выполнял полет из города Тируччираппалли в Сингапур.

Информация о пострадавших не поступала.

Как отмечает агентство, самолет вечером вылетит в Сингапур.