Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает УНИАН.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!" - заявил Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации в парламенте. Новый президент заявил о необходимости провести досрочные выборы депутатов.

Кроме того, Зеленский призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.