https://news.day.az/world/1121375.html Владимир Зеленский распустил Раду
Владимир Зеленский распустил Раду
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает УНИАН.
"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!" - заявил Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации в парламенте. Новый президент заявил о необходимости провести досрочные выборы депутатов.
Кроме того, Зеленский призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
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