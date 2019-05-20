https://news.day.az/world/1121516.html В Аргентине произошло сильное землетрясение
В Аргентине произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Аргентины. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 11.18 по времени UTC. Эпицентр землетрясения находился в 46 километрах к юго-западу от населенного пункта Калингаста (Calingasta). Очаг располагался на глубине 102,3 километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре