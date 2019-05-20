Пользователи соцсетей выразили восхищение и глубокую признательность случайным прохожим, которые спасли жизнь двухлетней девочке, провалившейся в люк на юго-востоке Москвы, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Трагические события разыгрались 13 мая на территории недалеко от НПЗ в Капотне. Маленькая девочка гуляла по газону возле детской площадки и случайно наступила на люк, который оказался не закрыт. В результате ребенок провалился под землю, на почти четырехметровую глубину.

Одним из первых на помощь прибежал уроженец Палестины Мохаммед Абуаркуб, отец троих детей, который решил погулять в парке перед ифтаром. В итоге он фактически стал руководить операцией по спасению человека благодаря своей способности быстро принимать решения и мыслить нестандартно.

По словам Мохаммеда, он прибежал на крики пожилого мужчины, который прилег возле люка и сквозь слезы причитал "вот она моя родимая". Позже выяснилось, что мужчина является дедушкой малышки, провалившейся под землю.

В беседе с ИА IslamNews молодой человек признался, что сразу не понял, что произошло, поскольку дедушка плакал и не мог ничего сказать. Поначалу он подумал, что в узкое отверстие шириной 35-40 см провалилась собачка, ведь внизу было очень темно. Включив фонарик на сотовом телефоне, Мохаммед увидел волосы, а затем показались детские ручки.

На место ЧП прибежало еще несколько человек, столпились дети. Тем не менее, большинство гулявших в парке никак не отреагировали на происходящее и продолжали заниматься своими делами, с горечью вспоминает Мохаммед.

Были вызваны спасатели и "Скорая помощь". Однако ждать их приезда, сложа руки, по сути означало потерять ребенка. Ситуация была критическая, поскольку люк был заполнен ледяной водой, уровень которой доходил малышке до подбородка. Несколько раз ребенок с головой уходил под воду и еле держал голову на поверхности. Счет шел на минуты.

План действий разрабатывался на ходу. Основная сложность заключалась в том, что отверстие было крайне узким, и взрослый человек физически не мог в него протиснуться. Сначала Мохаммеду пришла в голову идея достать ребенка с помощью ремней. Для этого несколько мужчин сняли с себя ремни, однако получившейся длины оказалось недостаточно. Кто-то из присутствующих решил засунуть в люк длинную палку. Однако эта идея потерпела фиаско - маленькая девочка в принципе не могла за нее ухватиться.

Тогда Мохаммед решил привлечь к спасению другого ребенка. По задумке, это должен был быть мальчик худощавого телосложения, который смог бы ухватить малышку руками и поднять на поверхность. К счастью, помочь вызвался мальчик по имени Дима.

Юного храбреца опустили в люк головой вниз, перед этим накрепко привязав к его ногам кожаные ремни, за которые ребенка держали трое мужчин.

Спустя мгновение обоих детей подняли на поверхность. Вся операция по спасению заняла около 10 минут. Медики же приехали на место лишь спустя 35 минут, а спасатели - через 40 минут.

Мохаммед говорит, что девочка оказалась настоящим бойцом: она ни плакала, ни кричала, несмотря на всю чудовищность ситуации.

Мусульманин называет главным героем всей этой истории храброго мальчика Диму. Сам же он себя героем не считает и подчеркивает, что любой нормальный человек сделал бы на его месте то же самое.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



