Фотограф Джеймс Гиффорд во время путешествия по национальному заповеднику Чобе (Ботсвана) стал свидетелем противостояния двух кланов диких животных.

Две львицы напали на отбившегося от стада слоненка и попытались повалить его на землю. Но детеныш не собирался так просто сдаваться и пробежал спасительное расстояние, отделяющее его от соплеменников, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Стадо слонов отбило детеныша у львиного прайда в ЮАР ​"Я некоторое время следил за львиным прайдом, в надежде поймать их за охотой. Я был удивлен, увидев спустя некоторое время стадо слонов, прошедшее совсем близко с хищниками. Затем две львицы напали на отставшего слоненка. Но детеныш смог убежать от них и спрятаться за взрослыми слонами, окружившими его. Львам ничего не оставалось, как прекратить атаку, зная, что, если они подойдут слишком близко к огромным млекопитающим, то рискуют получить серьезные травмы", - прокомментировал Джеймс Гиффорд, сделанные им снимки.

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