Полиция применила водометы против демонстрантов в Бейруте
Ливанская полиция применила водометы для разгона демонстрантов рядом с площадью Рияд Эс-Солх в центре Бейрута, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В понедельник в центре Бейрута собрались на митинг сотни граждан, включая военных в отставке и членов профсоюзов. Демонстранты выступили против сокращения зарплат и пенсий.
Полиция применила водометы после того, как участники демонстрации попытались пройти оцепления и подойти ближе к зданию правительства, сообщили они.
"Полиция начала применять водометы против участников митинга. Несколько человек смогли подобраться к машине с водометом и попытались проникнуть в нее, но были отброшены напором воды", - рассказал РИА Новости один из участников митинга.
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