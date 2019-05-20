Ливанская полиция применила водометы для разгона демонстрантов рядом с площадью Рияд Эс-Солх в центре Бейрута, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в центре Бейрута собрались на митинг сотни граждан, включая военных в отставке и членов профсоюзов. Демонстранты выступили против сокращения зарплат и пенсий.

Полиция применила водометы после того, как участники демонстрации попытались пройти оцепления и подойти ближе к зданию правительства, сообщили они.

"Полиция начала применять водометы против участников митинга. Несколько человек смогли подобраться к машине с водометом и попытались проникнуть в нее, но были отброшены напором воды", - рассказал РИА Новости один из участников митинга.