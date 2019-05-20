Как пишет Wall Strett Journal, раздраженные фанаты требовали возврата средств, заплаченных ими за подписку на Tencent Video, а некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения.

Представитель HBO сообщил изданию, что Китай запретил Tencent транслировать серию "Игры престолов" из-за торговых споров между США и КНР. По его словам, у HBO не было проблем с передачей программы. Представитель Tencent, в свою очередь, не предоставил Wall Street Journal какой-либо дополнительной информации.