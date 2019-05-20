https://news.day.az/world/1121608.html В Китае не показали финал "Игры престолов" - ПРИЧИНА
В Китае не показали финал "Игры престолов" - ПРИЧИНА
Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный поставщик контента телеканала HBO в Китае, не показала фанатам заключительную серию сериала "Игра престолов" в связи с торговым спором между США и КНР, сообщает издание Wall Street Journal.
Сообщается, что заключительная серия сериала должна была появиться на платформе Tencent Video в понедельник утром, но зрители увидели лишь уведомление о проблемах с каналом передачи. Кроме того, как пишет издание, на официальной странице платформы в социальной сети Weibo появилось сообщение о том, что зрителей уведомят о времени трансляции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет Wall Strett Journal, раздраженные фанаты требовали возврата средств, заплаченных ими за подписку на Tencent Video, а некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения.
Представитель HBO сообщил изданию, что Китай запретил Tencent транслировать серию "Игры престолов" из-за торговых споров между США и КНР. По его словам, у HBO не было проблем с передачей программы. Представитель Tencent, в свою очередь, не предоставил Wall Street Journal какой-либо дополнительной информации.
Прошлый раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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