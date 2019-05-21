https://news.day.az/world/1121633.html Зеленский подписал первый указ на посту президента
Зеленский подписал первый указ на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ после церемонии инаугурации, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Отмечается, что с подписанием первого указа Зеленский принял на себя полномочия главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
На сайте президента также опубликован сам указ.
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