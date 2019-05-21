Все государственные структуры Турции должны быть очищены от сторонников террористической организации FETO (движение Фетхуллаха Гюлена), сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, количество скрытых сторонников FETO в государственных структурах резко сократилось, однако это вовсе не означает, что их вообще не осталось в госструктурах.

Отметим, что накануне в Турции в рамках борьбы с террористическим движением FETO были задержаны 249 сотрудников министерства иностранных дел.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.