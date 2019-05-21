Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас.

Как сообщила прокуратура штата Оахака, неизвестные преступники открыли огонь по группе людей, собравшихся на встречу на обочине дороги в районе перешейка Теуантепек. Всего были убиты шестеро - четыре женщины и двое мужчин. Причины нападения пока не установлены, как и не пойманы убийцы. Прокуратура открыла дело по факту убийства нескольких человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Одновременно в штате Тамаулипас военные вступили после погони автомобилях в перестрелку с бандитами в муниципалитете Диас-Ордас. Как сообщает агентство Golfo Pacifico, после погони преступники развернулись и попытались вступить в открытый бой с военными, однако потерпели поражение. На месте были убиты четверо членов местной преступной группировки, ранен один военнослужащий.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).