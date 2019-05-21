В Китае автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местной полиции.
ДТП произошло во вторник около 8.50 по местному времени на одном из перекрестков города Гуанчжоу, когда автомобиль пересек дорогу на красный свет светофора, сбил пешеходов и столкнулся еще с двумя автомобилями.
По данным полиции, в результате ЧП пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Водителем автомобиля, ставшего причиной ДТП, оказалась 45-летняя женщина, ее задержали.
Полиция выясняет причины происшествия.
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