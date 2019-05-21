Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местной полиции.

ДТП произошло во вторник около 8.50 по местному времени на одном из перекрестков города Гуанчжоу, когда автомобиль пересек дорогу на красный свет светофора, сбил пешеходов и столкнулся еще с двумя автомобилями.

По данным полиции, в результате ЧП пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Водителем автомобиля, ставшего причиной ДТП, оказалась 45-летняя женщина, ее задержали.

Полиция выясняет причины происшествия.