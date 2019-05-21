https://news.day.az/world/1121757.html "Одноклассник угостил": Новосибирские школьники массово отравились крысиным ядом
"Одноклассник угостил": Новосибирские школьники массово отравились крысиным ядом
Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после отравления 13 учеников младших классов крысиным ядом. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в одной из школ в райцентре Чаны 20 мая.
"Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе", - говорится в сообщении.
Как уточняется, пострадавших детей госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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