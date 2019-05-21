Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после отравления 13 учеников младших классов крысиным ядом. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в одной из школ в райцентре Чаны 20 мая.

"Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе", - говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавших детей госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.