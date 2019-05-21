Происшествие случилось 16 мая около 22 часов. На улице Набережной в автобус № 13 сел мужчина с ребенком. Пассажир оплатил проезд за себя, но на просьбу кондуктора заплатить за ребенка или подтвердить, что мальчику меньше семи лет, отреагировал агрессивно, передает Day.Az со ссылкой на cherinfo.ru.

"Мужчина заплатил за себя 26 рублей. Я спросила: "А ребенок?". Мужчина ничего не ответил. Я спросила у мальчика, тот тоже промолчал. Я снова обратилась к отцу, на что тот ответил, что мальчик поедет две остановки бесплатно. Все это сопровождалось матом. Я снова попросила оплатить проезд, на что он выдал: "Тебя что, вырубить?!". В это время автобус подъехал к остановке "Судостроительная", там он меня вышвырнул на улицу. Я упала, очень больно ударилась головой о бордюр", - рассказала cherinfo кондуктор Светлана Коновалова.

Помощь женщине попытались оказать другие пассажиры и водитель. Хулиган, прихватив ребенка, спешно ушел с места происшествия. В автобусе установлены камеры видеонаблюдения, которые и засняли инцидент.

"Кондуктором я работаю больше 20 лет, но такого со мной не было. Как может двухметровый мужчина, вот так взять и выкинуть женщину из автобуса?! Я в шоке, до сих пор не могу прийти в себя. К тому же я ничего такого ему не сказала, не хамила, не ругалась, просто попросила оплатить проезд", - возмущается кондуктор.

На место приехали скорая и полиция. Врачи диагностировали у кондуктора ушибы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Агрессивного пассажира задержали. Ребенку, которого сопровождал мужчина, больше семи лет, мальчик учится в школе, его отцу 37 лет. Как выяснилось, семья возвращались из Ледового дворца с выставки роботов.

У отца хватило денег на оплату лишь одного билета. Как пояснил полицейским хулиган, он пообещал кондуктору, что выйдет на следующей остановке, а когда женщина преградила ему дорогу, просто оттолкнул ее.

Кондуктор написала заявление в полицию.

"Материал находится на проверке. Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено дело об административном преследовании", - сообщили cherinfo в пресс-службе УМВД Череповца.

По закону, дети младше семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, но по просьбе кондуктора родители должны предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка.

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