Иран увеличил объем производства низкообогащенного урана почти в четыре раза. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Tasnim.

Представитель организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что, начиная с 20 мая, Иран решил увеличить производство ядерного топлива. Он отметил, что страна проинформировала Международную организацию по атомной энергии (МАГАТЭ) о развитии событий.

В то же время, по словам Камальванди, решение не означает увеличение количества центрифуг. Иран увеличил объем обогащенного урана в 3,67 раза только за счет использования существующих производственных мощностей.

15 мая сообщалось, что Армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана. В тот же день власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). После этого Тегеран может возобновлять работы по обогащению урана и может продавать его за границу, а также остановить модернизацию реактора на тяжелой воде, находящегося в Араке. Руководство Исламской Республики заявило, что пойдет на эти шаги, если другие участники сделки не добьются выполнения условий соглашения в течение 60 дней.

Сообщается, что причиной такого решения в Иране называют нарушения ядерной сделки со стороны США и американские санкции. Остальные члены СВПД - Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия - должны, по мнению иранских властей, решить эту проблему в ближайшее время.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер вступил в силу в ноябре. Санкции распространялись на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.