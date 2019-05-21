https://news.day.az/world/1121850.html Видео момента жуткого ДТП в Китае, где авто сбило 13 человек - ВИДЕО
Видео момента жуткого ДТП в Китае, где авто сбило 13 человек - ВИДЕО
Таблоид Daily Mail опубликовал видео, на котором запечатлен момент жуткого ДТП в Китае. Там, в провинции Гуандун автомобиль промчался на красный свет и врезался в людей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В результате ДТП пострадали 13 человек.
Машина также протаранила два автомобиля.
Выяснилось, что за рулем находилась 45-летняя женщина. Она была задержана.
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