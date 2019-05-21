Таблоид Daily Mail опубликовал видео, на котором запечатлен момент жуткого ДТП в Китае. Там, в провинции Гуандун автомобиль промчался на красный свет и врезался в людей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В результате ДТП пострадали 13 человек.

Машина также протаранила два автомобиля.

Выяснилось, что за рулем находилась 45-летняя женщина. Она была задержана.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.