15 граждан были доставлены в отделение полиции по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба Полиции РА, инцидент с участием представителей Армянского общества глухих и сотрудников полиции произошел накануне в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно источнику, сотрудники компании, которая арендует помещение в здании Армянского общества глухих на улице Кохбаци, заявили в полицию о том, что граждане блокировали вход в здание.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов пытались призвать граждан к порядку, однако безуспешно. Когда полицейские предприняли попытку доставить нарушителей в отделение, те стали оказывать сопротивление. Так, один из них укусил полицейского за руку, а другой - поцарапал руку другому сотруднику полиции.

Тем не менее, 15 граждан были доставлены в отделение по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.

По данному инциденту готовятся материалы.