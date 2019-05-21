В Ереване покусали полицейских - 15 задержанных
15 граждан были доставлены в отделение полиции по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.
Как сообщает пресс-служба Полиции РА, инцидент с участием представителей Армянского общества глухих и сотрудников полиции произошел накануне в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно источнику, сотрудники компании, которая арендует помещение в здании Армянского общества глухих на улице Кохбаци, заявили в полицию о том, что граждане блокировали вход в здание.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов пытались призвать граждан к порядку, однако безуспешно. Когда полицейские предприняли попытку доставить нарушителей в отделение, те стали оказывать сопротивление. Так, один из них укусил полицейского за руку, а другой - поцарапал руку другому сотруднику полиции.
Тем не менее, 15 граждан были доставлены в отделение по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.
По данному инциденту готовятся материалы.
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