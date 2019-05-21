10 мая несколько участников дорожного движения решили проехать через опасный участок пути, на севере Гондураса, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Из-за непрекращающихся ливней вышедшая из берегов река парализовала движение транспорта на севере Гондураса.

Некоторые самоуверенные автомобилисты и мотоциклисты решили преодолеть опасный участок пути. После удачного проезда внедорожника один из байкеров решился последовать его примеру и, удерживая свой мотоцикл, чуть не упал с обрыва.

Очевидец происшествия запечатлел, как мотоциклист в самый последний момент отпустил своё двухколёсное средство передвижения в свободное плавание. Затем другие участники движения вытащили байкера из водного плена.

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