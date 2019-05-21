https://news.day.az/world/1121958.html Тереза Мэй раскроет детали «новой сделки» по Brexit
Тереза Мэй раскроет детали «новой сделки» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается раскрыть детали "новой сделки" с ЕС относительно Brexit. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, детали сделки станут известны после переговоров Мэй с британскими министрами.
Уточняется, что "новая сделка" касается обязательств по защите прав работников, а также защите окружающей среды и условий работы на границе с Ирландией.
Это уже четвертая попытка Мэй заключить устраивающую всех сделку по выходу Британии из ЕС.
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