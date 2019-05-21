В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более тысячи человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в 20:20 к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию. Позже по такой же схеме будут эвакуированы и пассажиры из других двух поездов.

В пресс-службе Московского транспорта заявили, что причиной нештатной ситуации с поездами стала потеря напряжения в "контактной рельсе".

В Мостранспорте заверили, что в тоннеле, где встали три поезда, нет задымления. Также в пресс-службе уточнили, что пассажирам ничего не угрожает.

"Основная причина - потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе Мосметро также добавили, что пассажиры одного из застрявших поездов в настоящий момент доставлены на одну из станций.