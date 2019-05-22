09:09

Три человека погибли в результате произошедшей вечером во вторник стрельбы в церкви в городе Паракату (юго-восточный штат Минас-Жерайс). Об этом сообщил телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, вооруженный огнестрельным оружием мужчина ворвался в храм и открыл стрельбу по находившимся в тот момент там людям. Его жертвами стали две прихожанки и отец священника. По словам очевидца, главной целью нападавшего был именно служитель культа, которому, однако, удалось спастись бегством. Прибывшая на место происшествия полиция была вынуждена применить против злоумышленника оружие, после чего он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной трагедии стала ревность. Полицейские пришли к такому выводу в связи с тем, что избежавший смерти пастор был женат на еще одной, четвертой, жертве преступника, которая до замужества находилась в отношениях с нападавшим. Женщина скончалась от рук злоумышленника в результате полученных ранее тем же вечером ножевых ранений.

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11:22