В Польше в районе Войцехов прошел сильный смерч, разрушивший более 100 зданий, в том числе жилые дома, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает RMF FM. Из-за смерча в районе отключено электричество и не работает водопровод.

Сильный ветер вырывал из земли деревья и сносил крыши зданий.

Отмечается, что в восстановлении домов местным жителям помогут военные.

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