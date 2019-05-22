https://news.day.az/world/1122022.html Смерч в Польше разрушил больше 100 домов - ВИДЕО
Смерч в Польше разрушил больше 100 домов - ВИДЕО
В Польше в районе Войцехов прошел сильный смерч, разрушивший более 100 зданий, в том числе жилые дома, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает RMF FM. Из-за смерча в районе отключено электричество и не работает водопровод.
Сильный ветер вырывал из земли деревья и сносил крыши зданий.
Отмечается, что в восстановлении домов местным жителям помогут военные.
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