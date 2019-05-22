В поселке Ильичево Ленинградской области вертолет попытался приземлиться на пляже, едва не раздавив отдыхающих. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал "112".

На кадрах видно, как вертолет начал приземляться буквально на головы загорающим людям. Они успели разбежаться, но некоторые пострадали: так, девятилетняя девочка, увидев летательный аппарат, споткнулась, упала с песчаной насыпи, разбила губу и нос, вывихнула руку.

Мать ребенка написала заявление в полицию. Правоохранительные органы выясняют, кто владелец вертолета и почему пилот решил приземлиться на пляже, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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