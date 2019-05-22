В стамбульском районе Картал горит здание прокуратуры. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пожар вспыхнул в подвале здания.

В настоящее время ведутся работы по его тушению.

О наличии пострадавших и причине пожара не сообщается.