https://news.day.az/world/1122037.html В Стамбуле горит здание прокуратуры
В Стамбуле горит здание прокуратуры
В стамбульском районе Картал горит здание прокуратуры. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, пожар вспыхнул в подвале здания.
В настоящее время ведутся работы по его тушению.
О наличии пострадавших и причине пожара не сообщается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре