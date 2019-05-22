https://news.day.az/world/1122046.html США «показали» лазерный перехватчик гиперзвуковых ракет - ВИДЕО
США «показали» лазерный перехватчик гиперзвуковых ракет - ВИДЕО
Американская военно-промышленная корпорация Raytheon разместила в Twitter анимацию, в которой демонстрируется работа лазерной системы, способной перехватывать ракеты, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В сообщении на сайте компании указывается, что в настоящее время "лазерные перехватчики способны поразить беспилотные летательные аппараты", а в перспективе станут "достаточно мощными, чтобы остановить гиперзвуковые крылатые и баллистические ракеты".
В качестве стран, разрабатывающих гиперзвуковое оружие, в Raytheon называют Китай и Россию.
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