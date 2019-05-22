Американская военно-промышленная корпорация Raytheon разместила в Twitter анимацию, в которой демонстрируется работа лазерной системы, способной перехватывать ракеты, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В сообщении на сайте компании указывается, что в настоящее время "лазерные перехватчики способны поразить беспилотные летательные аппараты", а в перспективе станут "достаточно мощными, чтобы остановить гиперзвуковые крылатые и баллистические ракеты".

В качестве стран, разрабатывающих гиперзвуковое оружие, в Raytheon называют Китай и Россию.

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