На Филиппинах собака несколько дней ждала умершего хозяина около места его работы, а затем "оплакала" у гроба. На видео с животным обратило внимание издание The Mirror.

Пес по имени Бубой (Buboy) больше двух лет назад подружился с учителем по имени Кармелито Марсело (Carmelito Marcelo). 58-летний мужчина преподавал в одном из колледжей провинции Пампанга. Собака каждый день приходила к зданию учебного заведения по утрам, а учитель кормил ее. В обеденный перерыв Бубой наведывался в класс за угощениями, а по вечерам охранял территорию колледжа, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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