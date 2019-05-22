В Италии перевернулся автобус с туристами
В провинции Сиенна перевернулся автобус с туристами. Как передает Day.Az, об этом рассказал РИА Новости представитель городского полицейского управления.
В результате ДТП один человек погиб, десять ранены. Всего в автобусе было 60 пассажиров, сказали в посольстве России в Италии.
По информации местного издания Corriere di Siena, ДТП произошло утром в среду на трассе Сиена-Флоренция близ города Бадессе.
На видео с места происшествия, которое опубликовало СМИ, слышна русская речь. На записи видно, как из опрокинувшегося автобуса по очереди выбираются молодые люди.
Сейчас на месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Туда также выехали представители российского посольства.
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