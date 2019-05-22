В провинции Сиенна перевернулся автобус с туристами. Как передает Day.Az, об этом рассказал РИА Новости представитель городского полицейского управления.

В результате ДТП один человек погиб, десять ранены. Всего в автобусе было 60 пассажиров, сказали в посольстве России в Италии.

По информации местного издания Corriere di Siena, ДТП произошло утром в среду на трассе Сиена-Флоренция близ города Бадессе.

На видео с места происшествия, которое опубликовало СМИ, слышна русская речь. На записи видно, как из опрокинувшегося автобуса по очереди выбираются молодые люди.

Сейчас на месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Туда также выехали представители российского посольства.