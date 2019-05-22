Три человека, включая полицейских, погибли и 10 пострадали при взрыве в афганской провинции Газни. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел в среду в одноименном административном центре провинции. Сообщается, что взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности сообщило, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.

Как уточнил источник в полиции, в результате взрыва погибли два полицейских и один мирный житель. Среди пострадавших - пять сотрудников правоохранительных органов.