Израильские ученые объявили, что им удалось воссоздать "пиво фараонов", использовав в эксперименте колонии дрожжей, найденные на стенках древних кувшинов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Напиток оказался не только безопасен для потребления, но и отличается высокими вкусовыми качествами, заверяют его создатели - исследователи из ведущих университетов страны и археологического Управления древностей.

Отправной точкой стал сбор дрожжевых культур, которые, как выяснилось, сохранились в микропорах осколков глиняных кувшинов, использовавшихся для хранения пива и меда.

"Кувшины, о которых идет речь, относятся ко временам правления египетского фараона Нармера (примерно 3000 лет до нашей эры), арамейского царя Хазаеля (800 лет до нашей эры) и пророка Нехемии (400 лет до нашей эры), который, согласно Библии, правил Иудеей во времена персидского владычества", - сказано в коллективном пресс-релизе.

При воссоздании напитков - пива крепостью 6% и 14-градусного меда - ученые обратились за помощью к профессиональным пивоварам, использовавшим для начала современные технологии производства.

"Самое большое чудо - то, что колонии дрожжей выживали тысячи лет в сосудах, ожидая, когда мы их извлечем и вырастим. Древние дрожжи позволили нам... понять, каким было на вкус пиво древних филистимлян и египтян. И оно, кстати, совсем неплохое", - говорит один из руководителей проекта, микробиолог из Еврейского университета Иерусалима Ронен Хазан.