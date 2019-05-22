https://news.day.az/world/1122265.html Зажигалка взорвалась в горячей еде, когда ее несла официантка - ВИДЕО
Зажигалка взорвалась в горячей еде, когда ее несла официантка - ВИДЕО
В Сети появилось видео из китайского ресторана сети "Хайдилао", где зажигалка стала причиной сильного ожога официантки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Клиентка уронила в кипящее рагу зажигалку, официантка попыталась ей помочь, но, когда она стала вылавливать предмет из еды, произошел взрыв. Кипяток из еды попал на лицо девушке, она получила сильный ожог.
Инцидент произошел в Куньмине в начале мая, но кадры произошедшего появились только сейчас.
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