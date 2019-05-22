Скульпторы из США Джоэл Дин и Юстина Сальникова создали уникальную скульптуру кита из переработанного пластика. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, своей инсталляцией авторы осветили нарастающую проблему с загрязнением мировых океанов пластиком, передает Day.Az.

Скульптура кита - 25 метров в длину и 4 метра в высоту полностью состоит из переработанного пластика - бутылок, игрушек, упаковок и прочего мусора. Это крупнейший в мире кит из пластика.

Отмечается, что каждые девять минут в океан попадает более 100 тысяч килограммов пластика, поэтому скульптура должна вдохновить мир на переработку пластиковых отходов.

Пластиковый кит попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире скульптура из пластика.