https://news.day.az/world/1122336.html Легендарный Диего Марадона арестован
Легендарный Диего Марадона арестован
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был взят под арест сотрудниками полиции по прибытии в аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе, сообщает The Sun.
Причиной стал судебный иск, поданный его бывшей девушкой Росио Оливой, на сумму £5 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бывший игрок, который в данный момент тренирует мексиканский "Дорадос", смог выйти из здания аэропорта лишь после прибытия туда его адвоката Матиаса Морла, фотографию с которым он опубликовал спустя несколько минут после "освобождения".
"Уже в Буэнос-Айресе по дороге домой с моим товарищем Матиасом Морлой. Всем привет", - рассказа Марадона в фейсбуке.
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