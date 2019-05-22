Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был взят под арест сотрудниками полиции по прибытии в аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе, сообщает The Sun.

Причиной стал судебный иск, поданный его бывшей девушкой Росио Оливой, на сумму £5 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший игрок, который в данный момент тренирует мексиканский "Дорадос", смог выйти из здания аэропорта лишь после прибытия туда его адвоката Матиаса Морла, фотографию с которым он опубликовал спустя несколько минут после "освобождения".

"Уже в Буэнос-Айресе по дороге домой с моим товарищем Матиасом Морлой. Всем привет", - рассказа Марадона в фейсбуке.