Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави заявил, что Иран контролирует движение кораблей США в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, движение кораблей США находится под "полным контролем" Ирана.

Он также добавил, что армия Ирана контролирует американские корабли совместно с КСИР.