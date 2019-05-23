https://news.day.az/world/1122360.html Иран "взял под контроль" движение кораблей США
Иран "взял под контроль" движение кораблей США
Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави заявил, что Иран контролирует движение кораблей США в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, движение кораблей США находится под "полным контролем" Ирана.
Он также добавил, что армия Ирана контролирует американские корабли совместно с КСИР.
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